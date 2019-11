Scicli - L'asfalto viscido ha fatto un brutto scherzo a un'automobilista in transito sulla Scicli-Modica via Guadagna, stamani all'alba.

La sua utilitaria ha perso aderenza con l'asfalto, forse a causa di pneumatici non nuovissimi, andando a sbattere contro un albero. Conseguenze non gravi per il guidatore.