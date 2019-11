Come il Ponte Morandi, crolla viadotto sulla Torino-Savona. 2 VIDEO

Un tratto del viadotto Madonna del Monte lungo la Torino-Savona è crollato domenica pomeriggio. Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, di competenza dell’Autostrada dei fiori, in A6 dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare, dove si temono altre frane. Sul posto stanno intervenendo gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, impegnati ad accertare l’eventuale coinvolgimento di persone e automobili. «Non possiamo smentire o confermare la presenza di persone coinvolte», ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, per poi aggiungere che è stata segnalata segnalata «un’auto che avrebbe transitato in quel momento. Non è una segnalazione certa, i vigili del fuoco si riservano di analizzare tutto il terreno. Sotto c’è una colata di fango di circa 2 metri». Secondo le prime immagini e i primi video, un pullman si è fermato a pochi metri dal punto in cui il viadotto si è spezzato.