A Palermo 4 su 10 non pagano bus

PALERMO, 26 NOV "Quattro passeggeri su dieci non pagano il biglietto e sono soprattutto questi che si lamentano del servizio di trasporto pubblico che offre Amat a Palermo.

Credo che soltanto chi paga il servizio può essere legittimato ad esprimere critiche". Lo ha detto nella sede di Ance Palermo, il presidente dell'Amat, l'azienda a partecipazione comunale dei trasporti pubblici, Michele Cimino, intervenendo ai lavori su 'La mobilità nelle aree metropolitane' delle Giornate dell'Economia del Mezzogiorno. "Stimiamo una perdita tra i 3,5 e i 4 milioni di euro all'anno, cifre che sono importanti per il nostro bilancio" ha sottolineato Cimino. Il presidente dell'Amat ha parlato anche del concorso per 100 autisti e della opportunità di mettere a punto "un tavolo di azione comune che si occupi di mobilità integrata e condivisa con Gesap, Amat, Sispi, Autorità portuale, Ance e Università".