Turismo ed Enogastronomia, un convegno a Sambuca di Sicilia

SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO), 26 NOV Un excursus sulle realtà che in Sicilia hanno imboccato la strada del turismo esperienzale, dell'enogastronomia, dei percorsi culturali, della sostenibilità e della valorizzazione dei borghi. Di tutto questo si parlerà nel corso di un workshop sul tema "Enogastronomia e turismo: quale futuro?", organizzato dal Distretto Turistico Vini e Sapori di Sicilia, che si svolgerà a Sambuca di Sicilia venerdì 29 novembre, a partire dalle ore 10, a Palazzo Panitteri. All'incontro, che sarà concluso dall'assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera, parteciperanno fra gli altri il voce presidente della commissione Attività produttive dell'Ars Michele Catanzaro, il Sindaco di Sambuca Leo Ciaccio, il Presidente del Distretto Turistico Vini e Sapori di Sicilia Gori Sparacino, il Presidente della Federazione nazionale Strade del Vino Paolo Morbidoni. Il Distretto Turistico Vini e Sapori di Sicilia, riconosciuto dalla Regione Siciliana, nasce dall'azione sinergica tra pubblico e privato. L'obiettivo è quello di costruire un sistema integrato per valorizzare l'immenso patrimonio enogastronomico e culturale che caratterizza la Sicilia e dare un valore aggiunto al Territorio. In particolare, il Distretto intende potenziare e sviluppare iniziative all'interno del circuito regionale, per destagionalizzare e migliorare la competitività del prodotto turistico. Tra queste, pcon particolare attenzione al mondo del vino, sono state individuate il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo (Trapani), l'Inycon di Menfi (Agrigento) e il Vinimilo di Milo (Catania).(ANSA).