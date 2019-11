Ragusa, quattro denunce per spaccio di droga

Ragusa - In due distinte operazioni la Polizia di Ragusa ha bloccato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, quattro soggetti trovati in possesso di diverso quantitativo di marijuana, già suddivisa in dosi e pronta e per lo smercio, nonché di denaro contante, provento dell’illecita attività di spaccio tra i giovani. I controlli hanno interessato soprattutto una zona del centro storico ibleo in cui era stato notato un andirivieni di giovani e la presenza assidua di noti spacciatori, soprattutto nelle ore serali.

Pertanto, due Volanti della Questura di Ragusa hanno circoscritto la zona sottoposta al controllo per impedire agli spacciatori ogni tentativo di fuga, riuscendo a bloccare in occasione del primo servizio, tre soggetti, un albanese, un ghanese ed un italiano di appena quindici anni e nel secondo un marocchino ventenne. Anche in questo caso l’immediata perquisizione ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente suddivisa in dosi, oltre a denaro contante in piccoli tagli frutto dell’illecita attività di spaccio. Tutti i soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per l’albanese, irregolare sul territorio nazionale, è scattato il provvedimento di espulsione.