Auto travolge due pedoni, muore donna di 79 anni

Rosolini - Incidente stradale ieri sera a Rosolini. Morta una donna, Giovanna Gerratana, di 79 anni, che assieme al marito stava percorrendo a piedi la via Sant'Alessandra.

Il cognato è ricoverato in condizioni non gravi all'ospedale di Avola. La donna è morta all'ospedale Maggiore di Modica per le gravi ferite riportate nel sinistro.

Giovanna Gerratana ieri sera, verso le 20, stava attraversando la strada assieme al cognato, Giorgio Iemmolo, commerciante conosciutissimo in città quale titolare del negozio “Criscione & Iemmolo”, anche lui rimasto coinvolto nell’incidente e finito in ospedale con ferite in tutto il corpo.

L’auto che li ha investiti sopraggiungeva da Modica, guidata dal rosolinese G.C., che non si sarebbe accorto del transito dei due pedoni. Sul posto sono giunti subito i sanitari del “118”. Giovanna Gerratana, ancora cosciente, è stata trasportata all’Ospedale “Maggiore” di Modica e sottoposta ad una tac. E’ deceduta nella notte a causa di una emorragia interna. Il commerciante Giorgio Iemmolo, invece, è stato trasportato all’ospedale “Di Maria” di Avola dove ha passato tutta la notte in pronto soccorso tenuto sotto stretta osservazione dai medici. Ha riportato ferite multiple in tutto il corpo.

Spetterà adesso alle Forze dell’Ordine fare luce sulle dinamiche e responsabilità che hanno portato a questa tragedia.