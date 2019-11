Incidente in una pista di motocross, muore un centauro

Belpasso - Tragedia stamani a Belpasso, nel catanese. Un uomo di 54 anni, Carmelo Barone, di Augusta, è morto a seguito di un incidente mentre era in sella alla propria moto.

Carmelo Barone lavorava come magazziniere in una officina di una concessionaria automobilistica di Siracusa.

L'incidente mortale si è verificato intorno alle 14:30 di oggi in contrada “Mauta Ficuzza” in territorio di Belpasso, non distante dal campo dei Warriors al confine con quello di Paternò.

Carmelo era impegnato a fare delle prove nella pista di motocross quando è rovinato a terra. Sul posto è giunta un’ambulanza e l’elicottero del 118 ma i medici nulla hanno potuto fare. Ad intervenire i Carabinieri della Compagnia di Paternò.

Carmelo lascia quattro figli.