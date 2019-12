Teatro. Andrea Tidona in un divertente Edipo...Seh!

Ragusa - L’anima della tragedia è rimasta intatta, ma tutto il resto, il corpo, l’involucro è stato completamente stravolto. Un intervento molto ben riuscito, che ha fatto ridere con intelligenza una platea strapiena al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Venerdì e sabato un bravissimo e istrionico Andrea Tidona è andato in scena con un originale “Edipo…Seh!”, con la regia di Carla Cassola. L’esperimento raffinato si è ispirato all’opera sofoclea, rivedendola in chiave assolutamente originale, tra divertimento e sentimento. Il pubblico ragusano si è così ritrovato davanti ai volti storici del cinema italiano, Gassman, Tognazzi, De Filippo, Ricci, Ferro, Pica, tutti interpretati da Tidona in un turbinio di espressioni, movenze, battute, voci. Persino il grande Strehler, tornato anche lui dall’aldilà per dirigere la tragedia greca, è portato in scena dall’inarrestabile, ma mai sopra le righe, Tidona che con naturalezza è passato da un registro all’altro. Il pubblico si è lasciato coinvolgere da una parodia intelligente, grazie anche alla precisa regia di Carla Cassola: un gioco scenico, interpretativo che ha mantenuto sempre un apprezzato equilibrio tra l’ilarità e il sentimento.

Lo spettacolo è stato una scelta azzeccatissima delle direttrici artistiche, le sorelle Vicky e Costanza Di Quattro, con il coordinamento di Clorinda Arezzo, che hanno offerto al loro pubblico una vera chicca teatrale.

Il prossimo appuntamento della stagione al Teatro Donnafugata è con Barbablù con Mario Incudine, il 7 e l’8 dicembre, alle ore 20.30.

