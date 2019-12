Rumeno ubriaco fa strike contro auto in sosta, tragedia sfiorata

Pozzallo - Poteva scapparci più di un morto a Pozzallo stanotte. Se non fosse che alcune auto in sosta, per fortuna senza alcun occupante dentro, hanno fermato la corsa di un rumeno alticcio, che a bordo della sua Bmw fiammante ha perso il controllo della propria auto, rovinando a casaccio contro il primo ostacolo che gli capitava.

Le utilitarie parcheggiate in piazza delle Rimembranze hanno imepdito che l'auto impazzita mettesse sotto qualche malcapitato che per sbaglio si fosse trovato in piazza a quell'ora.

Dopo il fragoroso urto, il rumeno reduce da una alzata di gomito ha pure tentato di fuggire, lasciando l'auto nel luogo del sinistro, ma alcuni testimoni oculari, ancora inorriditi, hanno chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute, identificandolo e fermandolo.

L'urto è stato tale, da fare scarrozzare una Fiat Punto parcheggiata su strada, all'interno della piazza.