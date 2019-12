Le vastasate con Salvo Piparo in teatro a Comiso

Comiso - I cunti siciliani dello spettacolo Le vastasate aprono la nuova stagione del Teatro Naselli di Comiso. Cantastorie d’eccezione Salvo Piparo, in scena con il polistrumentista Francesco Cusumano che questo sabato 7 dicembre, alle ore 21.00, accompagneranno il pubblico alla scoperta di una Sicilia in bianco e nero: tra smorfie, siparietti giullareschi, doppi sensi, umorismo e sentimento, racconteranno con grande pathos l’incredibile patrimonio storico custodito in ogni angolo dell’Isola. Lo faranno con ironia ed emozione per un omaggio divertente e sentito ai poeti della vita quotidiana e alla loro incredibile saggezza che attraverso i racconti di strada, i cunti appunto, sapevano svelare con cruda semplicità le grandi verità. Una scuola di vita attraverso l’arte della parola tra poetica di strada e tradizioni: Le vastasate divertirà e piacerà al pubblico comisano, regalando una lezione sulla bellezza di una terra pienamente viva.

I biglietti d’ingresso sono acquistabili al botteghino del teatro o online su www.liveticket.it/evento.aspx?Id=268336&. È possibile utilizzare la carta docenti e l’app 18. Per info sui servizi offerti (come il servizio babysitting e il servizio navetta) è possibile visitare il sito www.spazionaselli.com.