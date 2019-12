Modica, sequestrati giocattoli natalizi non a norma. Sono cinesi

Modica - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i finanzieri della Tenenza di Modica hanno individuato due distinti esercizi commerciali, ubicati in quella sede e gestiti entrambi da soggetti di nazionalità cinese, dove sono stati sequestrati oltre 180.000 articoli ritenuti non sicuri.

I diversi prodotti, per un valore commerciale di circa 450.000 euro, costituiti per lo più da materiale elettrico (tra cui luminarie, alberelli e presepi luminosi) privo del marchio “CE”, che attesta la rispondenza agli standard di sicurezza europei, erano pronti ad entrare nelle case degli ignari acquirenti con il rischio di “rovinare la festa”, in quanto potenzialmente pericolosi perché confezionati con materiali di scarsa qualità.

Inoltre, sono stati sequestrati giocattoli privi anch’essi del marchio “CE” nonché contraffatti del noto brand per una categoria di bambini quale “LOL”, cosmetici e bigiotteria, mancanti delle caratteristiche informative minime per i consumatori.

In particolare, i giocattoli sequestrati, destinati ai più piccoli, sono risultati pericolosi in quanto non a norma riguardo al rischio di dispersione di frammenti o piccoli componenti, che, qualora ingeriti, possono causare soffocamento.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, i due titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) ed ora rischiano sanzioni fino a 25.000 euro.

Per uno di loro è scattata anche la denuncia penale alla Procura della Repubblica di Ragusa per frode in commercio e ricettazione (artt. 515 e 648 del C.P.).

Per evitare rischi è opportuno rivolgersi sempre a punti vendita ed operatori commerciali affidabili, controllando le etichette dei prodotti acquistati, che devono riportate con chiarezza le informazioni relative al produttore, nonché le istruzioni d’uso.

È necessario cercare i prodotti che riportano i marchi di qualità, anche se questi, a volte, vengono abilmente contraffatti: “CE” (approvazione europea), “IMQ” (indicazione di qualità del prodotto) e il marchio specifico “Giocattoli Sicuri” (attribuito dall’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli).