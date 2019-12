Fedez: rischio la sclerosi multipla

«Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. La demielizzazione avviene quando hai la sclerosi multipla. Se ti trovano questa cosa, devi stare sotto controllo, perché può essere — come può non essere — che si trasformi in sclerosi. È il motivo per cui ho intrapreso un percorso per migliorare e scegliere le mie battaglie». Fedez, con la voce rotta dall’emozione, ha rivelato questa terribile «scoperta, fatta dopo un controllo medico» a Peter Gomez nella nuova stagione de La Confessione in onda questa sera, giovedì 5 dicembre, alle 21.15 sul Nove.

«Cosa farà in futuro?», chiede il direttore de ilfattoquotidiano.it. «Eh, bella domanda. È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità» ha raccontato l’ex giudice di X Factor. Nell’intervista confidenziale Fedez ha parlato di tutto, dalla carriera alla politica, dal rapporto con i 5 Stelle alle difficili relazioni con i suoi colleghi rapper.

La notizia ha agitato i fan, tanto che Fedez è intervenuto su Instagram per precisare: "Ho visto che sono già usciti tanti articoli, alcuni con titoli allarmanti. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) sto bene" scrive il rapper. "Vi chiedo di guardare l'intervista completa. Quello che dico non si riesce a riassumere in un titolo. Ribadisco che sto bene".