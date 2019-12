Lunedì i funerali di Loris Fazzina e Benedetto Di Maria

Siracusa - Si terranno lunedì pomeriggio, 9 dicembre, alle 15.30, nella chiesa di San Metodio, i funerali di Loris Fazzina e Benny Benedetto Di Maria, i due giovani rimasti uccisi nell’incidente nella notte tra venerdì e sabato in Ortigia.

Funerali congiunti per volontà dei familiari dei due giovani, uniti nel dolore per il tragico incidente avvenuto nei pressi del Lungomare Vittorini.

Le vittime tutte tra i 20 e i 22 anni, avevano trascorso la serata insieme e stavano facendo ritorno a casa a bordo di una Ford Fiesta. Il conducente dell’auto, avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un pilone agli archi di uscita dall’isola. Un impatto violento in cui hanno perso la vita i due ragazzi, mentre altri tre sono rimasti feriti.

A uno di questi è stata asportata la milza ed è stato successivamente trasferito all’Ismett di Palermo; uno è ricoverato in Chirurgia con una prognosi di 40 giorni per pneumotorace e un altro è ricoverato in Ortopedia per la frattura al femore e pneumotorace, anche per lui 40 giorni di prognosi