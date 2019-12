A Dubai hanno scoperto l'uva di Mazzarrone

Mazzarrone - Dalla Sicilia alla penisola araba. L'uva da tavola di Mazzarrone approda a Dubai, via aereo, come prodotto di fascia premium, freschissimo, dalla vigna al consumatore. Arabo.

E' il risultato della missione commerciale portata a termine qualche settimana fa per affermare l'eccellenza dell'uva da tavola siciliana in un mercato internazionale esigente, quello degli Emirati Arabi Uniti. Un primo step che ha aperto le porte alla commercializzazione del prodotto appena raccolto verso un segmento di alta gamma come quello degli alberghi di lusso di Dubai e anche verso una catena della Grande distribuzione organizzata araba. Un'azione che potrà aprire le porte anche alla commercializzazione del fresco di altre produzioni siciliane d'eccellenza. L'operazione è stata realizzata con il sostegno fondamentale del Consorzio dl tutela dell'uva di Mazzarrone Igp.

L'uva da tavoli di Mazzarrone, nelle sue tre varietà (Italia, Red Clobe e Black Magi) ha riscosso un gradimento anche oltre le aspettative. Adesso si aprono scenari interessanti per una nuova collocaaione del prodotto siciliano, in particolare l'uva Italia, come frutta de luxe anche grazie al collegamento aereo diretto tra Catania e gli Emirati Arabi Uniti che consente di fare arrivare in sole 6 ore il prodotto freschissimo.