Una cena siciliana delle Meraviglie per Alberto Angela. FOTO

Ragalna, Catania - Ultimo giorno di riprese per Alberto Angela e la sua troupe, che stanno girando in Sicilia, sul cratere principale dell’Etna, una puntata della sua fortuna serie “Meraviglie”, in onda su Rai Uno.

Ieri sera, Alberto Angela in compagnia della sua troupe, dopo le riprese, si è concesso una pausa per una cena a Villa Dorata, una antica dimora, immersa nel verde, poco distante dal cratere principale dell’Etna. La Villa è un’antica residenza principesca completamente ristrutturata appartenuta al duca Giovan Battista Paternò Castello di Roccaromana.

Alberto Angela, insieme alla troupe che lo accompagna, ha avuto modo di gustare una cena dal menù tutto siciliano. Le ricette messe in tavola hanno preso spunto dalla tradizione gastronomica siciliana, rivisitate talvolta in chiave moderna.

Il menù prevedeva un antipasto misto a base di arancini di arancia e zafferano, olive verdi siciliane, caponata e omelette di cipolline fresche. Dopo gli antipasti, è stata la volta dei primi, con la Norma per poi passare ai secondi con gli involtini di lonza di suino nero conditi con il primosale di Cesarò, per poi terminare con una mousse alla ricotta, scorze di cannolo, cannella e cioccolata di Modica, preparati dallo Chef Fabio Pulvirenti.

Alberto Angela ha gradito molto la cena informale e si è intrattenuto con il personale e lo chef di Villa Dorata fino a tarda serata. A fine cena, ha voluto scattare delle foto e un selfie con lo chef che gli ha preparato la cena, la sua troupe e il personale della villa.

Aspettiamo Gennaio per vedere la puntata di Meraviglie, alla scoperta dei Crateri dell’Etna in compagnia di Alberto Angela. Su Rai Uno, of course.