Pari opportunità: Cannariato, no violenza economica su donne

PALERMO, 13 DIC "Dobbiamo agire sul fronte culturale promuovendo un cambio di mentalità ma anche sul piano materiale offrendo a tutte le donne gli strumenti per perseguire un progetto di vita e di lavoro che le renda libere e indipendenti. 'Women for society' va in questa direzione e non a caso abbiamo voluto sposare il progetto di Global Thinking Foundation che ha scelto di partire dalla Sicilia, dal quel Sud in cui le donne continuano a scontare i più alti tassi di disoccupazione, povertà e assenza di welfare". Lo ha detto la presidente della delegazione Sicilia di Fondazione Marisa Bellisario, Marcella Cannariato, stasera al museo archeologico regionali Salinas per presentare il progetto Woman for Society.

"Si parla tantissimo di violenza sulle donne da un punto di vista fisico, ma quasi mai si valuta la sottile e subdola violenza psicologica esercitata sulle donne da un punto di vista economico ha aggiunto . Le donne che non muovono economia personale sono ancora tantissime, sopratutto nel meridione e questo, tra l'altro, non consente loro eventualmente di svincolarsi da dinamiche familiari negative, per loro e per i loro figli. Dobbiamo provare a tracciare un solco propositivo in cui le donne, possano diventare padrone del proprio destino, anche a partire dalla consapevolezza economica".

"Le donne ancora oggi, nonostante i passi avanti che sembrava si fossero compiuti tra gli anni '90 e il nuovo secolo, restano relegate a ruoli tradizionali e continuano ad esercitare marginalmente la propria liberta? di scelta ha detto Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation soprattutto in ambito economico e finanziario a detrimento di un pieno contributo a livello occupazionale. In molti casi, diventano vere e proprie vittime di violenza economica, l'innesco più subdolo usato per isolare una donna facendole perdere l'indipendenza ma soprattutto inficiandone il percorso professionale. Siamo entusiasti ha sottolineato di collaborare con Fondazione Bellisario Delegazione Sicilia e la Camera di Commercio per dare vita a questo progetto in cui abbiamo voluto impegnarci concretamente per affiancare e supportare altre donne che vivono un momento delicato e devono affrontare scelte professionali cruciali, per rimettersi in gioco in un mondo del lavoro in continuo cambiamento". (ANSA).