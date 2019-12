E' straripato il fiume Dirillo. VIDEO

Vittoria - Chiusa al traffico la strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", in entrambe le direzioni, dal km 280,000 al km 285,000, in corrispondenza di Acate, in provincia di Ragusa, per l'allagamento della carreggiata a seguito dello straripamento del fiume Dirillo. Lo rende noto l'Anas.

Il traffico è deviato su percorsi alternativi: per chi proviene da Gela - spiega una nota dell'azienda stradale - direzione Vittoria uscita obbligatoria su SP31; per chi proviene da Vittoria direzione Gela uscita obbligatoria presso la SP1. Il personale dell'Anas e le forze dell'ordine sono sul posto per ripristinare la viabilità appena possibile.