Palagonia - Incidente in moto. Un giovane di 22 anni, Samuel Brancato, è morto a Palagonia, in pieno centro in via Circonvallazione, all’incrocio con via Bologna. Samuel con la sua moto è finito violentemente contro un palo.

Sono in tutto otto le vittime della strada di oggi domenica 15 dicembre in Italia. Una domenica terribile.