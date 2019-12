Elio delle Storie Tese al Donnafugata di Ragusa

Ragusa - Un regalo di Natale sotto l’albero di quelli che non ti aspetti e che per questo ti piacciono ancora di più. Il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla si regala e regala al suo pubblico una grande sorpresa: lo spettacolo Il Grigio con un eccezionale Elio di Elio e le Storie Tese (appuntamento fuori abbonamento). Questo mercoledì 18 dicembre, alle ore 21.00, il testo di Giorgio Gaber e Alessandro Luporini nell’adattamento di Giorgio Gallione, che firma anche la regia, sarà portato in scena nel teatro ibleo da un istrionico Elio che in un incessante monologo tra parole e musica darà prova della sua originalissima e intensa capacità artistica. Il Grigio racconta la storia di un uomo che sceglie la strada della solitudine più per motivi personali che sociali. Da solo, in campagna, spera di potersi concentrarsi su di sé e rimuginare in pace sui suoi problemi, quando a disturbarlo arriva un topo, il Grigio appunto, nome del topo per antonomasia. La quiete è rotta e gli incubi iniziano a torturare il povero protagonista. Persino la sua coscienza è costretta a fare i conti con il fantomatico topo e avviarsi a un’analisi interiore verso l’accettazione della sua parte nera e di tutto ciò che è diverso da sé.

Un testo intenso, che rappresenta uno dei momenti più dell’analisi di Gaber e del suo teatro canzone, che affronta tematiche profonde in cui tutti possono identificarsi – perché tutti dobbiamo fare i conti con la parte più grigia di noi. Ad accompagnarlo le canzoni dello stesso Gaber, riarrangiate da Paolo Silvestri.