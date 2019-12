L'Opera dei Pupi a Modica

Modica - Ancora altre date da appuntarsi in agenda: due serate in abbonamento per la stagione InTeatroMusica. Il 20 dicembre, alle ore 21.00, appuntamento con il balletto in due atti L’Opera dei Pupi – Il Balletto. Orlando e Angelica, storie d’arme e d’amor: una messa in scena della Mt Ballet Company con la partecipazione di Amilcar Moret Gonzalez e Angelica Letizia Giuliani. Si tratta di un’opera inedita nel panorama italiano della danza, ideata e diretta da Manola Turi che ne cura anche le coreografie, che riprenderà in chiave ballettistica le gesta e gli amori di cavalieri, dame e incantatori, su soggetto di Calogero Antinoro, mentre la direzione artistica è di Giovanni Cultrera. A impreziosire la serata la scenotecnica e maestria dei “manianti” e “parraturi” della storica scuola dei F.lli Napoli di Catania e la magica atmosfera creata dalle musiche originali dell’Ensemble Giacomo Cuticchio, figlio di Mimmo, storico rappresentante della scuola palermitana, e la potente voce in ouverture di Samantha Polizzi. Sul palco, accanto ad Amilcar Moret Gonzalez e Angelica Letizia Giuliani, si esibiranno Francesco Marzola, Floriana Zaja, Tony Pisasale, Beatrice Averni, Igor Pane, Mariangela Turi (biglietti di ingresso al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/biglietti/lopera-dei-pupi-modica).

Sabato 28 dicembre, alle ore 21.00 il bellissimo concerto Tre voci per una sola musica, nato dall’incontro di due voci straordinarie, quelle di Luciana Turina e di Felicia Bongiovanni, a cui si è unita quella di Daniele Smeraldi. Un unico armonico spettacolo che riunisce tre generi musicali, lirico, blues e leggero, insieme all’accompagnamento di un’orchestra di 25 elementi, diretta dal maestro Gaetano Colajanni. La serata e? guidata anche dalla voce narrante di Mino Caprio, mentre la regia e? affidata a Claudio Insegno (biglietti di ingresso al botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/biglietti/tre-voci-una-sola-musica-modica).

Il cartellone “Vivi le feste in teatro” che accompagna le festività natalizie prosegue ancora fino a gennaio con tante altre serate di musica e prosa da non perdere.

Per informazioni su www.fondazioneteatrogaribaldi.com - pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e al numero 0932 946991.