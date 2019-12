Natale al Porto a Marina di Ragusa

Ragusa - È già un successo il Natale al Porto, il programma di iniziative organizzato dal Porto turistico Marina di Ragusa che animerà queste festività ogni fine settimana fino al prossimo 6 gennaio. L’inaugurazione del calendario di appuntamenti è stata sabato pomeriggio: il forte vento ha tuttavia costretto a limitare le iniziative, pur non scalfendo lo spirito di festa. I trampolieri hanno simpaticamente invaso i locali commerciali, mentre Natale e Natalina accoglievano gli ospiti nella loro speciale casetta. Ieri il vero exploit di gente, grazie alle miti temperature che hanno regalato una domenica più primaverile che dicembrina. Tantissime le famiglie che hanno scelto di trascorrere la giornata al porto ibleo, approfittando dei mercatini natalizi e dei tanti negozi aperti per fare i regali di Natale, gustando le specialità dei ristoranti presenti o facendo una pausa nei bar.

Puro divertimento per i più piccoli grazie ai gonfiabili gratuiti, alle simpatiche mascotte cartoon, al truccabimbi e poi a loro, i veri protagonisti delle feste, Natale e Natalina che da perfetti padroni di casa ospitavano grandi e piccoli nelle loro dimora. Tutti poi impegnati a immortalare il suggestivo presepe in mare, allestito su una barca di pescatori, apprezzato per la sua semplicità evocativa.

Il gioioso spirito di festa che ha caratterizzato questo fine settimana continuerà ad accogliere turisti e gente del posto per ogni fine settimana delle feste, fino al prossimo 6 gennaio, con tante iniziative per ogni età.

Per info su tutti gli appuntamenti in programma: www.portoturisticomarinadiragusa.it e pagine social.