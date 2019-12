Sale sulla ruota panoramica di notte e si dondola nel vuoto

Ragusa - “Nella notte tra sabato e domenica, alcuni ragazzi, ancora prima, quindi, dell’inaugurazione di ieri mattina dell’attrazione collocata in piazza Libertà, sono riusciti a salire su una delle cabine della ruota panoramica, dondolandosi avanti e indietro, come testimonia un video fatto girare su alcuni canali social. Ora, occorrerebbe chiedersi cosa sarebbe accaduto se qualcuno si fosse fatto male e a chi andrebbero imputate eventuali responsabilità. Forse, sarebbe necessario predisporre, se non è già stato fatto, un servizio di custodia all’altezza della situazione, proprio per evitare che possano insorgere pericoli di questo tipo”. A dirlo i consiglieri comunali del Pd di Ragusa, Mario D’Asta e Mario Chiavola che invitano l’amministrazione comunale a porre sotto attenzione la delicata questione a prescindere dal fatto che la ruota panoramica è gestita da un privato.

Anche a Ragusa la mamma degli imbecilli è sempre incinta.