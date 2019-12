Antonio Aurnia, la solitudine del numero primo

Modica - C'è una solitudine cui sono condannate le persone che hanno avuto in dote dalla vita la visione.

Cosa è la visione?

E' la capacità di immaginare il domani, di disegnarlo quando gli altri sono attorcigliati a guardare se stessi.

Antonio Aurnia è stato un imprenditore visionario e innovatore. Ha saputo cogliere dall'intuizione di mamma Enza il senso della proiezione di Modica in una dimensione commerciale, comprensoriale, distrettuale, in un tempo in cui si consumavano ancora le guerre di bottega.

I tedeschi usano un termine -no, non vogliamo fare sfoggio di parole difficili- per definire la dote che Antonio aveva innata: Weltanschauung. "Visione del mondo".

E c’è stata “visione” di un mondo tutto ancora da costruire nella creazione di Idea Moda, un negozio anche di alta sartoria come non ce n’erano mai stati nel comprensorio dell’antica Contea, così come c’è stata “visione” nell'invenzione di Moda Italia, il luogo dove tutti, a prezzi che oggi definiremmo democratici, potevano vestirsi, da capo a piedi; Antonio Aurnia non è stato un imprenditore e basta, Antonio Aurnia ha donato a Modica la propria visione del mondo e del futuro. E ha colto nel segno, sempre.

Come nel calcio, nel Polo Commerciale di Modica, nato su sua intuizione, e in tutto quello che ha pensato e poi realizzato.

Tutto, però, scorre. Ogni cosa è destinata a mutare. I tempi cambiano, e le scelte, soprattutto quelle sbagliate, si pagano: e Antonio ha pagato.

Con la morte di Antonio, la città di Modica sarà costretta a pagare un conto alto, carissimo, sotto il profilo della morale pubblica, collettiva.

Perché?

Perché Antonio è stato lasciato solo. Dai ruffiani, dalle mezzecalze, dagli avvocati che sbavano dietro un decreto ingiuntivo, dai finti amici, dagli imprenditori sciacalli, dai Voyeur delle aste giudiziarie.

E nella città dei sepolcri imbiancati, l’onorata società -riconoscibile tra chi oggi piange e si batte pure il petto per la morte di Antonio- sarà consapevole di aver recitato una piccola ma grande parte in questa pagina tristissima di lutto collettivo. La vita del resto è un fiume che ci trascina giù, nel tetro covo dell’ipocrisia.