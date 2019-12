Natale al Porto, a Marina di Ragusa

Ragusa - Una speciale cena di Natale al Porto Turistico Marina di Ragusa per celebrare questo periodo di festa. C’è fibrillazione tra i ristoratori e gli esercenti che operano al porto turistico e che hanno deciso di organizzare un buffet di Natale in programma venerdì 20 dicembre alle ore 20.00 nei locali della sala Atelier per proporre le loro eccellenze culinarie e offrire al pubblico la piacevole atmosfera che si respira al porto ibleo. Ad allietare la serata anche una bellissima atmosfera natalizia per una vera festa da vivere insieme, anche con i diportisti stranieri (contributo di 10 euro a persona).

L’appuntamento di venerdì apre il fine settimana di allegria da vivere al porto ibleo in occasione di “Natale al Porto”, il calendario di eventi organizzato in occasione delle feste natalizie con tanti momenti di relax e svago dedicati ai grandi e ai più piccoli.

Tornano le animazioni con la presenza di artisti e mascotte che caratterizzano i fine settimana così come sabato pomeriggio e domenica per l’intera giornata tornano i divertenti gonfiabili gratuiti per i bambini così come la Casa di Babbo Natale e Natalina. Ci sono inoltre le casette dei mercatini natalizi e poi le offerte dei tanti negozi per lo shopping e i regali da mettere sotto l’albero.

Da ammirare poi il suggestivo presepe allestito su una barca dei pescatori che in questi giorni sta riscuotendo l’interesse di chi visita il porto. Tutto il programma delle iniziative è consultabile sul sito www.portoturisticomarinadiragusa.it e pagine social.