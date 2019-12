Scicli - La foto è risalente di qualche settimana. Ma la presenza del Ministro del Welfare Nunzia Catalfo (Catania, 1967) non è passata inosservata nel centro storico di Scicli durante uno degli scorsi weekend.

Complice la presenza di due Passat blindate in via Mormina Penna e una nutrita quanto discreta scorta, che ha accompagnato l'esponente politico dei Cinquestelle in via Mormina Penna e su fino alla chiesa di San Matteo.