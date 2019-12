Tifoso nasconde petardo nelle mutande. Virilità illesa, lui denunciato

Modica - Aveva celato un artifizio pirotecnico nella biancheria intima, il tifoso che intendeva assistere all’incontro di calcio Modica – Virtus Ispica del 22 settembre 2019. Tutto è successo prima dell’incontro di calcio.

Gli agenti della Polizia di Stato nel corso delle fasi di filtraggio preventivo avevano rinvenuto il petardo addosso al soggetto, che lo aveva “con maldestra ingegnosità” occultato avvolto in una bandiera e poi nella biancheria intima.

Inoltre, non sono sfuggite agli Agenti le intemperanze violente di altro soggetto al seguito della tifoseria del Siracusa che, in occasione dell’incontro di calcio di promozione, girone D, Modica – Siracusa del 27 ottobre scorso, fin dal suo arrivo allo stadio, si era reso protagonista di lancio di oggetti nei confronti di supporters della squadra avversaria del Modica.

Al termine dell’istruttoria procedimentale, sviluppata dal personale della Digos e della Divisione Anticrimine, il Questore di Ragusa ha emesso a carico dei due soggetti provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di anni due.

CODICE ROSSO

Emesso anche un ammonimento per violenza domestica. Il Personale della Polizia di Stato coglieva per tempo gli elementi indicatori di atti di violenza non episodica in ambito infra familiare, che portavano, dopo una delicata istruttoria all’emissione del provvedimento a tutela di una donna vittima di condotte violente fra le mura domestiche.

DIVIETI DI RITORNO

Inoltre, nell’ambito dell’attività tese a prevenire i reati contro il patrimonio e le condotte predatorie, sono stati emessi tre divieti di ritorno nei comuni di Ragusa e Modica, rispettivamente di anni due e tre, due a carico di altrettanti soggetti in trasferta, provenienti dal catanese, con pregiudizi per reati specifici contro il patrimonio ed un terzo emesso nei confronti di un cittadino rumeno con pregiudizi per furto aggravato.