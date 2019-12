Comiso - Il governo Musumeci taglia 4,6 milioni per l’aeroporto di Birgi, la metà dei 9,4 milioni che la Regione si era impegnata a stanziare per il rilancio. Tagli anche per Comiso che perde 750 mila euro.

Il taglio alle somme per la promozione delle rotte aeree serve a far fronte al disavanzo di due miliardi di euro individuato dalla Corte dei Conti.