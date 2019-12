Epidemiologia a Ragusa, piange il telefono

Ragusa - Telefoni muti da oltre 15 giorni nella sede del Servizio epidemiologia e profilassi di Ragusa.

Le segnalazioni sono di alcuni utenti, che hanno anche scritto all’Azienda sanitaria ragusana per rappresentare il forte disagio del disservizio, e tuttavia non sono bastate a risolvere l’inconveniente. Da due settimane non riescono ad ottenere informazioni circa le vaccinazioni effettuate.

Il disagio è stato verificato da Ragusanews che pubblica il report dei numeri chiamati e ai quali nessuno risponde.

Proprio l’azieda sanitaria, scrive sul sito ufficiale, che “l’accesso ai centri vaccinali è su prenotazione in tutta la provincia. L’invito alla prima vaccinazione avviene tramite lettera oppure ci si può prenotare telefonando o recandosi personalmente ai centri vaccinali dei comuni di riferimento”.

Come risulta e come si dimostra, non è proprio così...