Rinviata l'inaugurazione della stazione passeggeri a Pozzallo

Pozzallo - I sopraggiunti impegni istituzionali del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, impossibilitato a raggiungere Pozzallo per le esequie funebri del padre del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè e per la riunione della Giunta di governo regionale convocata per i problemi finanziari della Regione, hanno indotto il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza a rinviare ad altra data l’inaugurazione e l’apertura della nuova stazione passeggeri di Pozzallo, programmata per domani 21 dicembre alle ore 11.

“Mi è sembrato opportuno – afferma il Commissario Piazza – rinviare l’inaugurazione della stazione passeggeri di Pozzallo per rispetto istituzionale verso le due alte cariche della Regione siciliana. Fisseremo una nuova data per l’inaugurazione subito dopo le festività natalizie”.