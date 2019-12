Se la danza è Muddica, a Catania

Catania - Scenario pubblico, via Teatro Massimo 16.

Può un batter d'ali di una frafalla in Brasile, provocare un tornado in Texas? Si chiama Butterfly effect, e a tale effetto si ispira lo spettacolo.

Replica stasera, 20 dicembre degli artisti di MoDem Pro, che portano in scena Muddica After Seeds, restituzione finale del percorso di approfondimento del linguaggio della Compagnia Zappalà Danza. A chiusura della serata il debutto di Acherontia, frutto della creatività di Silvia Oteri per l’interpretazione della giovane compagnia Zappalà Danza CZD2.

Le creazioni sono state realizzate sulle musiche originali a cura dei musicisti Vittorio Auteri e Simone Spampinato / L’écume des jours, grazie alla collaborazione con AME Associazione Musicale Etnea.