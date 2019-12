Modica, Iurato, Licitra, nasce un nuovo trio

Modica - Il rosso del teatro si accende di una sfumatura in più, a donarla la magica atmosfera che ogni anno si rinnova per le feste. Sprizza di energia, di emozione, di calore, avvolge tutti di uno speciale mantello di buonumore. Nelle ultime sere il Teatro Garibaldi ha regalato bellissime sensazioni e continuerà a farlo per tutto questo periodo di festività grazie a tanti appuntamenti in programma.

Ieri è andata in scena la seconda delle due date dedicate allo spettacolo A show before Christmas con il bravissimo Antonio Modica, accompagnato dai Mode. Con lui anche gli straordinari Deborah Iurato e Lorenzo Licitra, ospiti d’eccezione dello spettacolo, che hanno coinvolto con la loro grande voglia di fare festa il pubblico del teatro, pieno di tanti giovani, ma non solo, gente del posto, ma anche persone da fuori Sicilia. Tre talenti di cui la provincia iblea va fiera che si fanno apprezzare a ogni esibizione, trasmettendo quel loro inesauribile desiderio di fare musica. E di canzoni, tra inediti e grandi classici, ne hanno regalate tante in queste due serate. Il concerto ha ripercorso tutta la carriera di Antonio Modica, dagli esordi alla sua fortuna negli Stati Uniti, i brani, intervallati da video musicali, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio alla scoperta delle sonorità dell’apprezzato cantautore. A impreziosire l’esibizione la partecipazione di Deborah Iurato e Lorenzo Licitra che hanno cantato i loro brani più famosi e le canzoni più note del panorama pop. A chiudere le serate una emozionante Stairway To Heaven dei Led Zeppelin che ha impegnato tutti e tre gli artisti.

Martedì invece un altro intenso momento con il consueto Concerto di Natale. Protagonista l’Orchestra del Liceo musicale Verga di Modica, guidata da Mirko Caruso, e il Coro del Liceo modicano, diretto da Giuseppe Scucces. I giovani talenti hanno offerto un concerto dalle tante sfumature musicali: a tratti toccante, a tratti spiritoso, a volte profondo, altre piacevolmente più leggero. Grande finale l’applauditissimo Inno alla Gioia, il cui bis è stato richiesto a gran voce da tutto il pubblico in sala.

A chiudere le serate gli immancabili auguri di buon Natale da parte della Fondazione, presidente il sindaco Ignazio Abbate, direttore artistico Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata, all’affezionato pubblico.

Insomma, un Natale in Musica per il teatro modicano che in questo periodo più che mai si sta circondando di cultura di qualità. Tanti ancora gli appuntamenti in programma del cartellone natalizio “Vivi le feste in teatro”. Per informazioni su www.fondazioneteatrogaribaldi.com - pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e al numero 0932 946991.