Incidente nel Milanese, muore un ragazzo siciliano

Garbagnate, Milano - Un giovane di 27 anni di Paternò, Salvo Cutrona, da qualche tempo trasferitosi a Milano è morto a causa di un incidente stradale autonomo, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre era a bordo di un’Alfa Romeo a Garbagnate. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso del Niguarda ma per lui non c’è stato nulla da fare. La morte è arrivata poco dopo, per un arresto cardiocircolatorio. Il sinistro è avvenuto a Garbagnate Milanese.

Salvo Cutrona era residente a Cesate (Mi). Cutrona, dopo aver perso il controllo della vettura, ha cappottato più volte, prima di fermarsi contro un palo della luce ai margini della sede stradale.