Papa Francesco ha segato il Cardinal Sodano

Città del Vaticano - Amara cerimonia degli auguri natalizi alla Curia romana stamani, per mandare definitivamente in pensione il cardinale Angelo Sodano, che conclude bruscamente l'incarico di decano del Collegio cardinalizio.

La carica di Decano ha una funzione di primus inter pares nel collegio e fino ad oggi non prevedeva una scadenza. Con un Motu Proprio diffuso stamattina il Papa ha stabilito che il decano avrà cadenza quinquennale. La scelta di fare uscire di scena Sodano è legata soprattutto alle ultime vicende della questione pedofilia e alle coperture che in passato hanno avuto in passato tanti criminali, come per esempio padre Maciel Marcial Degollado, un abusatore seriale, che aveva proprio in Sodano un punto di appoggio interno.