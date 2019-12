Cosa mangiare a Scicli per le feste di Natale

Scicli - Sicuramente il Natale Ibleo e in particolar modo quello sciclitano, sarà un Natale ricco di tradizioni. Se per il 31 dicembre, molta gente sceglie di cenare fuori e poi proseguire con il veglione, per la sera della Vigilia di Natale, è tradizione preparare i piatti tipici della cucina sciclitana, presso le proprie case. Anticamente i preparativi per la sera della Vigilia, il 24 dicembre , avevano inizio una settimana prima. Si iniziava dai dolci. A Scicli, infatti era usanza preparare i dolci tradizionali a casa, quando ancora non esistevano le dolcerie o le pasticcerie. Si iniziava dalla Cubbaita, o “giggiulema”, il torrone di sesamo, mandorle abbrustolite e il miele. Si iniziava a pulire i semini di sesamo, raggruppandoli a mucchietti e passandoli sotto l’occhio attendo delle “cuciniere”, già dalla settimana prima.

Poi c’erano i preparativi per i biscotti vari: i Jadduzzi, i palmetti, gli amaretti, i miscatieddi, i nucatoli, i biscotti con l’arancia e il miele, solo per citarne alcuni. Di solito si infornavano, nel forno a legna dopo che si panificava il pane di casa e il forno era adatto per cuocere i vari biscotti. Poi si preparava la Mpagnuccata o impagnuccata, un dolce molto simile agli struffoli napoletani. Delle palline di pasta a base di semola di grano duro strutto e acqua, successivamente fritte e poi passate nel miele, anticamente chiamato anche il torrone dei poveri, che venivano servite sulle foglie di limone appena raccolte.

Le scorzette di arance e di limone candite, ottimo digestivo a fine dei lauti pranzi e cene, servite in genere accompagnati dai liquori fatti in casa. Il limoncello, il cannellino e i rosoli vari.

Non potevano mancare i geli vari: gelo di limone, arancia, cannella o il bianco mangiare in generale.

Nei giorni a ridosso del Natale, poi si macellava il maiale ed era usanza, laboriosa preparare la classica “liatina “ di maiale che fungeva da antipasto, insieme alle olive verdi cunzate, e i pomodori secchi.

Scicli è una città la cui economia gira prettamente intorno all’agricoltura intensiva e alla produzione di primaticci.

La cucina ragusana o meglio quella di Scicli, è molto varia e ricca di specialità tipiche, tra le più note ci sono le scacce e le sue sorelle: le ‘mpanate o impanate e i pastizzi. Le scacce sono tipiche dell’area iblea mentre le ‘mpanate e i pastizzi si trovano anche in altre tradizioni culinarie. Le scacce, sono un piatto molto antico, di origine contadina, è semplice e gustosissimo. Si tratta di un rustico simile ad un focaccia ripiena il cui condimento è molto vario. Le più diffuse e ricorrenti sono: con il pomodoro e la cipolla, poi con la ricotta e cipolla o ancora con la ricotta ( vaccina) e salsiccia, fino a quella con il prezzemolo e quella di melanzane.

Le scacce tuttavia, si preparano ancora tutt’oggi a Scicli per la sera della Vigilia di Natale:

Non mancano le varianti delle scacce, dettate dalla fantasia di chi le prepara che può mischiare gli ingredienti secondo i propri gusti. Una delle caratteristiche di questa specialità è proprio la possibilità di prepararle secondo i prodotti di stagione per questa ragione la ricetta spesso varia di famiglia in famiglia o di paese in paese. La preparazione delle scacce è semplice. L’ impasto della pasta è fatta a base di farina di grano duro, acqua, olio e lievito di birra (ne esiste una versione in cui il lievito viene sostituito da abbondante olio e succo di limone o con la sugna). Gli ingredienti vengono impastati su una spianatoia che prende il nome di scaniaturi, prima si amalgamano tutti gli ingredienti e poi, anticamente si scanìavano (impastavano) con la sbriula, un’asta in legno, una sorta di leva, che aiutava ad amalgamare bene gli ingredienti e rendere l’impasto omogeneo.

L’impasto viene suddiviso in panetti che verranno stesi con l’aiuto di un mattarello (lasagnaturi) fino ad ottenere delle sfoglie sottili. Queste verranno farcite, ripiegate più volte e chiuse alle estremità, con il rifiecu (bordino) che è un po’ la firma delle scacce. Una volta pronte, anticamente venivano infornate nel forno a legna, oramai sempre più spesso sostituito da quello elettrico o a gas.

Con lo stesso impasto delle scacce si preparano anche le ‘impanate e i pastizzi. Sebbene l’impasto sia uguale, quest’ultime si differiscono per forma, ( rotonda o a mezzaluna ) metodo di preparazione e per i condimenti. Le “impanate” o “mpanate”, sono ripiene di carne (soprattutto si utilizza la carne di agnello, tacchino, pollo) o di pesce (seppie e baccalà su tutti), mentre i “pastizzi” hanno un ripieno di verdure: broccoli, patate, topinambur, spinaci selvatici e molto altro.

Solitamente nelle impanate accanto alla carne scelta si utilizza la pasta, solitamente spaghettini sottili o il riso cotto separatamente, in bianco. Poi c’è come la versione di riso, ricotta e salsiccia, chiamata anche ‘nfigghiulata” che si prepara indistintamente per Natale ma anche per Pasua. Queste sono le prelibatezze che vengono preparate per le ricorrenze più importanti, come il Natale d alcune anche per la Pasqua.

In provincia di Ragusa e a Scicli, sono tante le rosticcerie o anche qualche panificio dove poterle assaggiare, pochi o quasi inesistenti i ristoranti che li propongono nei loro menù. Sono per lo più delle preparazioni che si fanno a casa , presso le proprie famiglie.