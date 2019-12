Aeroporti, dalla giunta regionale 9 milioni per lo scalo di Trapani

Trapani - 9 milioni e 351mila euro per incentivare gli accordi con le compagnie aeree e provare a far rinascere Birgi e far transitare dal più piccolo degli scali della Sicilia occidentale un milione e 200mila passeggeri in più ogni anno fra arrivi e partenze.

Dal governo Musumeci arriva il via libera alla convenzione fra il dipartimento Turismo e l’Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Trapani: con l’accordo si sbloccano anche 9 milioni e 351mila euro per il 2019 e soprattutto per l’anno prossimo, soldi che la società di gestione potrà utilizzare per incentivare “gli accordi con le compagnie aeree per l’apertura di nuove rotte – si legge in una nota di Palazzo d’Orléans - con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici verso la provincia trapanese”.