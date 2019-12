Il Trekking di Natale a Scicli

Scicli - Nel pieno delle vacanze, torna l'appuntamento invernale con Esplorambiente. Dopo i colli di San Matteo e della Santa Cassa delle scorse edizioni, con "Trekking di Natale 2019", domenica 29 si ripercorreranno gli antichi tracciati che si sviluppano sulla collina della Croce, scalinate naturali e sentieri che un tempo, non molto lontano, venivano percorsi per raggiungerne la cima. Tra lentischi, carrubi e tappeti di edera si aprono panorami sulla città vecchia, e tra essi si nascondono alla vista tombe di ogni genere. Là dove invece la cima del colle degrada dolcemente, si dischiudono i manufatti più recenti, dalle strutture religiose alle pirrere cavate fino a settant'anni fa.

Non vi resta che segnate in agenda la data, appuntamento domenica 29 dicembre 2019 ore 8:30 presso la chiesa di San Bartolomeo.

Rientro previsto h. 13:00

Si consigliano: scarpe da trekking (o simili), guanti da lavoro, cappellino, jeans, acqua.

Livello difficoltà: 3/5

Quota partecipativa: 5€ (gratis bimbi inferiori a 11 anni)

Ai fini organizzativi è gradita la prenotazione comunicando il numero di partecipanti tramite mail o telefono.

esplorambiente@gmail.com

tel. 338 3610389 - 338 5698916

whatsapp: 338 3610389