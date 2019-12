Pinocchio e Nativity, due spettacoli a Scicli

Scicli - Due eventi in uno, due spettacoli in due tempi: "Pinocchio, quel fantastico pezzo di legno", e"Nativity", storia di un Presepe volante fuori dal comune".

Andranno in scena il 28 dicembre in via Mormina Penna a Sicli, per iniziativa dell'associazione Il dente dell'espistofeo, col patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato al turismo, e del Comune. Il primo tempo alle 17,30, con la favola di Pinocchio trasposta in narrazione teatro danza, il secondo tempo alle 19,30, con un Musical sulla Natività.