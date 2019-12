Solarino - Incidente stradale a Solarino, nella notte, nei pressi della Villa del Casale.

Un’autovettura, in maniera autonoma, si è ribaltata e i due occupanti sono stati soccorsi da un’altra autovettura, che li hanno trasportati in onspedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Palazzolo. Le loro condizioni non sono gravi.