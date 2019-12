Capra invade la strada, intera famiglia va a sbattere. FOTO

Augusta - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina nella zona industriale di Augusta. Una Toyota Yaris è finita fuori strada per l'attraversamento della strada da parte di una capra, allontanatasi dal gregge. Il conducente della Yaris non ha potuto evitare l'impatto con l'animale ed ha finito la sua corsa in aperta campagna.

Scattati i soccorsi, sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118. Nell'utilitaria viaggiava un'intera famiglia. Marito moglie e la figlia. Per la ragazzina è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato la ferita al 'Cannizzaro' di Catania, mentre la madre è stata trasportata all'ospedale Umberto I di Siracusa ed il padre che era alla guida, al 'Muscatello' di Augusta. Sull'incidente indagano i carabinieri.