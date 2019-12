Inquadra il lato B di una mamma alla recita di Natale e scoppia la rissa

Agrigento - Stupido voyeurismo.

Con la macchina fotografica ha video-ripreso una donna, soffermando l'obiettivo all'altezza delle parti intime, ma non si è accorto che lì vicino c'era il marito, i cui occhi sono finiti proprio in direzione dell'apparecchio elettronico. È scoppiato il parapiglia. I due hanno fatto a botte sotto gli occhi increduli degli altri presenti, tutti a chiedersi i motivi di tanta violenza. Non fosse altro per contesto, e il luogo dove è avvenuta la zuffa. Il fatto, infatti, è accaduto durante una recita natalizia in una struttura scolastica agrigentina.

Nemmeno l'aria natalizia e l'ambiente scolastico in cui si trovavano sono riusciti a indurli alla calma, mentre gli alunni si trovavano sul palco vestiti da angioletti e da personaggi del presepe.

Uno spettacolino che i bimbi avevano preparato per settimane proprio per far felici i propri genitori. E' successo tutto all'improvviso.

Il papà di uno dei piccoli "attori" stava riprendendo la manifestazione con la sua macchina fotografica, girando per la grande sala, e ad immortalare le varie esibizioni. La sua attenzione, ad un certo punto, si è "posata" fuori dal palchetto, precisamente sulle "forme" di una donna, mamma di uno dei bimbi impegnati nella recita. Ha anche "zummato" sulle parti basse della stessa. Mai si sarebbe immaginato, però, che gli occhi di una persona in piedi ferma al suo fianco, di cui verosimilmente non si era nemmeno accorto, erano finiti proprio nello schermo di quella macchina fotografica. Quella persona altra non era che il marito di quella donna.