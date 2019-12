Scontro auto-camion: muore donna di 39 anni sulla Catania-Siracusa

Carlentini - Incidente mortale la notte scorsa sull'autostrada Catania-Siracusa, a Carlentini. Una donna di 39 anni che era a bordo di una Mercedes Clk ha perso la vita in seguito a un tamponamento con un camion che trasportava agrumi. Un’altra persona è rimasta ferita.

Il sinistro intorno alle 3,35.

Nello scontro tra un mezzo pesante e un’auto ha avuto la peggio la conducente di quest’ultima, una donna di 39 anni nata a Leonforte, in provincia di Enna, ma residente ad Augusta: Irene Sauro. Nel 2017 era stata eletta con una lista civica al Consiglio comunale di Augusta, era stata candidata alle ultime regionali con gli ‘Autonomisti’ e lavorava all’ Università di Catania, avendo ottenuto un dottorato di ricerca.

Nell’incidente tra la vettura e un autotreno, la conducente del Mercedes Clk per cause ancora da accertare entrava in collisione con un veicolo pesante trasportante agrumi.

Irene Sauro era molto legata ad Augusta, pur essendo nata a Leonforte, in provincia di Enna. E non solo per motivi sentimentali, ma anche per amore della città. Eletta con una lista civica al consiglio comunale di Augusta, era all'opposizione dell'amministrazione 5 Stelle. Due anni dopo con il sostegno delle forze moderate legate a Raffele Lombardo, Saverio Romano e Roberto Lagalla, fu incorsa per un posto a Sala d'Ercole. Ottenne una buona affermazione ad Augusta, ma non nel resto della provincia.

La notizia della sua morte ha lasciato la città sgomenta. Irene Sauro era una donna bella, ma nello stesso tempo anche semplice. La tragedia di questa mattina ha sconvolto la sua famiglia.