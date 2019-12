Nuovo suicidio tra le forze dell'ordine: quasi due ogni settimana

Caltanissetta - Un fenomeno in crescita, i suicidi nelle forze dell'ordine.

Ieri mattina un poliziotto in servizio nella Divisione Anticrimine della Questura di Caltanissetta si è tolto la vita. Aveva 50 anni, era sposato con una insegnante e la coppia aveva due figlie universitarie.

A trovare il corpo ormai privo di vita di P. G. nel garage del condominio in cui la famiglia abitava, è stata la moglie intorno alle 8. Il dramma però si era già compiuto. Pare che il poliziotto abbia lasciato un messaggio in cui si scusa con la moglie e le figlie per il drammatico gesto messo in atto. Ad avviare le indagini di rito sono stati i carabinieri.

La notizia del suicidio di P. G. ha gettato nella prostrazione tutto il personale di Polizia in servizio a Caltanissetta. Ma non solo. Perché si tratta dell'ennesimo caso di uomo in divisa che si toglie la vita. La criminologa Antonella Cortese presidente Aispis, l’Accademia Italiana delle Scienze Polizia investigativa e Scientifica, e Vice Presidente Osservatorio Nazionale dei diritti e della salute dei militari e forze dell’ordine, lancia un appello alle istituzioni affinchè promuovano interventi e sostegni psicologici.