Ragusa, chi ristruttura in centro storico, non paga le tasse

Ragusa - Benefici fiscali per chi torna a vivere in centro e riduzione delle imposte.

Il nuovo regolamento IUC (Imposta unica comunale, che comprende Imu, Tasi e Tari) lo prevede.

La prima novità è l’esenzione per 3 anni dalla Tari per chi ristruttura e trasferisce la propria residenza in centro, ovvero in una vastissima area che va da Ibla ai Salesiani. "Dopo lo stop al consumo di nuovo suolo in periferia, è tempo di riportare i ragusani a ripopolare il cuore della loro città", dice il sindaco Peppe Cassì.

E’ stata poi aumentata al 25% la riduzione per le seconde case utilizzate stagionalmente o occasionalmente, al 40% la riduzione per minor servizio in quelle zone periferiche non servite dalla raccolta porta a porta, e sono state regolamentate le riduzioni per chi conferisce nei centri di raccolta ed è stata applicata una distinzione tra le strutture alberghiere con e senza ristorante e in base ai periodi di alta e bassa stagione.