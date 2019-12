Leonardo al Teatro Biondo

Palermo - Una performace di danzatori acrobati

Nel 500esimo anniversario della morte la nuova stagione del teatro Biondo di Palermo rende omaggio al grande genio italiano per antonomasia: è di scena "Leonardo" di Emiliano Pellisari, performance realizzata in collaborazione col maestro Walter Testolin e la Fondazione Pietà dei Turchini - Centro di Musica Antica.

Dagli studi sul teatro fantastico rinascimentale e dalle invenzioni meccaniche seicentesche nasce lo stile di Emiliano Pellisari e della NoGravity Dance Company, che riprende la grande tradizione italiana del Teatro delle Meraviglie.

"Leonardo" mette in scena la straordinaria relazione tra gli aspetti immanenti e trascendenti dell’umano, come la perfetta concretezza di un corpo forte e tangibile e l’astratta grazia dell’immaginazione.

Estrema avventura in cui sei danzatori acrobati fluttuano nell’aria sulle coreografie di Mariana Porceddu in un'affascinante ricerca di equilibrio. I corpi mutano forma come in un mondo senza gravità e producono una serie di tableaux vivant in cui allegorie platoniche sono rappresentate come in un dipinto leonardesco.

Uno spettacolo coinvolgente, che propone al pubblico un’esperienza percettiva nuova, trasportandolo nel meraviglioso mondo del rinascimento italiano.