Scicli - "Quest’anno per fare gli auguri, ci siamo fatti un regalo. Nell’ottica di potenziare la produzione, ma soprattutto per migliorare la fase di stoccaggio e il trattamento della biancheria, abbiamo concentrato tutte le nostre energie nell’acquisto di una nuova macchina lavatrice, con una capacità di carico esattamente del doppio rispetto a quella più grande che già avevamo".

A parlare sono i professionisti di Lavapro. "In questo modo, in un unico ciclo di lavaggio, riusciamo a soddisfare il carico settimanale che la maggior parte delle strutture ricettive consumano. Più che un regalo per noi, è un potenziamento della produzione, al fine di garantire uno standard sempre più elevato, sia in termini di ottimizzazione dei lavaggi che di tempistica. È grazie a questi accorgimenti che riusciamo a garantire la consegna in 48 ore".

Lavapro, la lavanderia industriale ad acqua per i professionisti dell’ospitalità - alberghi, ville, bed & breakfast, case vacanze e ristoranti - si trova a Scicli in Contrada Zagarone ed effettua un servizio di ritiro e consegna a domicilio tutto l’anno, capodanno e ferragosto inclusi.

Il ciclo di produzione, nel periodo di alta stagione arriva a toccare le 18 ore di continuità, al fine di mantenere i tempi di consegna.

Oltre alla qualità del lavaggio certificata dai cestelli a nido d’ape che rispettano la biancheria, garantendone una durata fino al 50% in più, rispetto alle lavatrici tradizionali, per il 2020 particolare attenzione sarà riservata ai tempi di consegna, punto di forza che regaliamo ai nostri clienti.

"Auguri ai professionisti dell'ospitalità della provincia di Ragusa, nostri partner. Ai collaboratori - Marco, Giuliano e Stefano, Tiziana, Eleonora, Antonella A. e Antonella I., Luca, Mimma, Romina e Rasha - e alle vostre famiglie. Siamo davvero orgogliosi di voi e grati per gli sforzi che avete fatto. Auguri a tutti i clienti, nella speranza che possiate ospitare sempre di più e sempre meglio. Auguri ai fornitori per averci agevolato e supportato nella realizzazione di questo progetto.

A tutti auguri per un sereno Natale e uno strepitoso 2020".