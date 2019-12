Nino Scivoletto guida The Chocolate Way

Modica - Vertice italiano per "The Chocolate Way", rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa: il nuovo presidente è Nino Scivoletto, direttore generale del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp.

La designazione è avvenuta in occasione dell'Assemblea generale del network europeo. Sviluppatosi come 'Itinerario del Cioccolato culturale Europeo, The Chocolate Way è un viaggio attraverso l'Europa in cui i cittadini e i visitatori possono sperimentare il ruolo unico che le abilità e l'inventiva europee hanno giocato nel mondo del cioccolato.

"The Chocolate Way", con l'obiettivo di promuovere e mettere in collegamento i distretti storici europei del cioccolato di alta qualità e supportare le pratiche etiche nella filiera del cioccolato, conta su quarantadue soci, sei istituzionali (UnionCamere, Cciaa del Sud Est, Cuneo, Perugia e Torino, Comune di Le Castellet-Francia) e cinque partner ordinari (Consorzio di Tutela del Torrone e del cioccolato della Comunità Valenciana, Consorzio di Jijona e del torrone di Alicante, Consorzio del Cioccolato di Modica Igp, Cna Alimentare e Chocofest).

"The Chocolate Way - sottolinea Nino Scivoletto - persegue obiettivi di valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, storico e culturale europeo legato al cacao e al cioccolato, evidenziando sia il ruolo che il cioccolato ha avuto nel corso dei secoli sia quello attuale". "Tra le altre finalità- aggiunge- quella di promuovere la produzione di cioccolato artigianale come simbolo dell'identità europea, attraverso anche la diffusione della conoscenza del mestiere e delle tecniche tradizionali. Non mancano attività su principi etici per valorizzare e proteggere il lavoro dei produttori e per rendere i consumatori più responsabili".