Scuola dello Sport, il Coni ha consegnato i locali in condizioni critiche

Ragusa - Si va verso un contenzioso tra Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Coni Servizi, oggi Sport e Salute spa, per l’immobile della Scuola dello Sport di via Magna Grecia. Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha deliberato con i poteri della Giunta di rivolgersi al Tribunale per un accertamento giudiziale tecnico dei luoghi considerato che la struttura presenta diverse criticità relativamente alla condizione manutentiva e che i tecnici dell’Ente non hanno accettato la riconsegna dell’immobile da parte del Coni che di contro ha lasciato lo stabile da qualche mese per trasferirsi in altri locali a Ragusa.

Il provvedimento di Giunta si è reso necessario dopo che l’ultimo verbale redatto dalle parti tra il dirigente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Raffaele Falconieri e la delegata di ‘Sport e Salute spa’ (già Coni Servizi) Antonella Biraghi si è chiuso negativamente per la riconsegna dell’immobile e delle chiavi.

Come si ricorderà i locali della Scuola dello Sport sono di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che li ha concessi in locazione al Coni Servizi, oggi Sport e Salute spa, sino al 31 dicembre 2016 per un canone annuo di 1300 euro, poi per un canone annuo di 6000 euro dal 1 gennaio 2017 sino al 2022. Il 4 ottobre 2018 il Coni Servizi ha comunicato la volontà di rilasciare anticipatamente l’immobile, adducendo carenze strutturali a motivo della pretesa mancata esecuzione di manutenzione straordinaria da parte di questo Ente; mentre, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha rigettato totalmente la predetta lagnanza ed ha puntualizzato, invece, come l’omessa manutenzione ordinaria della struttura da parte del Coni Servizi durante la pluriennale gestione sia stata la causa di quanto lamentato e della compromissione della funzionalità ed agibilità della struttura stessa. Si sono effettuati due sopralluoghi in data 2 luglio 2019 e 11 dicembre 2019 per constatare lo stato dell’immobile e che a seguito dell’ulteriore sopralluogo di dicembre, i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa hanno evidenziato un peggioramento dello stato manutentivo/conservativo rispetto alla situazione già deteriore esistente del 2.7.2019, registrando un avanzato stato di degrado con notevoli ed evidenti danni alla struttura e, quindi, non si è proceduto alla riconsegna dell’immobile nonostante l’insistenza a tal proposito da parte del Coni Servizi, oggi Sport e Salute spa.

Alla luce del contrasto tra le due parti circa la natura e l’entità dei danni che la struttura sportiva presenta a motivo dello stato di degrado in cui è stata lasciata nel tempo e versa attualmente e, soprattutto, se gli stessi siano riconducibili – per come ritenuto dai tecnici provinciali – a responsabilità diretta del conduttore da un lato per azioni dallo stesso poste in essere e dall’altro per la carenza nel corso della locazione di interventi di manutenzione ordinaria (implicanti oggi interventi di straordinaria manutenzione) è stato deciso pertanto che è urgente procedere alla verifica dello stato dei luoghi e della condizione manutentiva/conservativa della struttura sportiva in uno agli impianti ivi esistenti (come quello elettrico, idrico, riscaldamento, prevenzione incendi ed altro) anche al fine di accertare la natura ed entità dei danni che detta struttura presenta in uno alla valutazione delle relative cause ed all’ammontare economico; che tale verifica va fatta in contraddittorio tra le parti e con urgenza prima che l’immobile venga rilasciato così da cristallizzare il tutto tra le parti con un accertamento giudiziale opponibile al conduttore; che, quindi, è opportuno proporre ricorso ex art. 696, incaricando all’uopo l’Avvocatura dell’Ente.

Sarà ora il Tribunale di Ragusa, nominando un Ctu, a decidere sulla materia definendo responsabilità e a procedere ad una stima dei danni.