Vento ciclonico in Sicilia, onde alte 6 metri, feriti

Palermo - Un vento ciclonico sferza la Sicilia. I danni maggiori a Palermo dove tre persone sono rimaste ferite a causa della caduta di cornicioni e parti di tettoie che sono letteralmente volate. Per i vigili del fuoco è stata una lunga notte di lavoro: tra ieri e oggi sono stati oltre 150 gli interventi a causa di alberi caduti, cornicioni, coperture, tettoie e lamiere spazzate dal vento.

Tre persone sono state trasportate all’ospedale Civico dopo essere rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, in seguito al crollo del tetto della cucina mentre si trovavano seduti a tavola; è successo in via Simoncini Scaglione, nel quartiere Brancaccio. In via Maniace nel rione Zisa, infine, un albero abbattuto dalla furia del vento ha danneggiato quattro auto parcheggiate.

Nel Messinese, mareggiate: il vento ha alzato onde fino a 4/6 metri d’altezza facendo restare le Eolie in isolamento.

Fermi aliscafi e traghetti a Milazzo dove sono bloccate circa 200 persone tra isolani, villeggianti, turisti, pendolari e i medici che dovevano dare il cambio ai colleghi.

Il maltempo ha sospeso anche la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Messina. Le forti mareggiate hanno provocato, nella notte, l’erosione di oltre 100 metri di massicciata fra Capo d’Orlando e Brolo e danni agli impianti nella stazione di Brolo.

Per garantire la mobilità, l’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Sant’Agata di Militello, Patti e Brolo per il servizio regionale, e fra Palermo e Messina per i treni a lunga percorrenza.