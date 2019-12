Il nuovo lavoro? L'agrichef!

Con l’aumentare del numero degli Agriturismi ogni anno si registra in tutte le Regioni d’Italia una pari predilezione della gente verso tali strutture ricettive. L’Agriturismo oramai è diventato sinonimo di buona alimentazione, svago all’aria aperta e cultura. Ritrovare ancora i vecchi sapori che la coltivazione diretta della terra mette tutti i giorni a tavola è vista dalla gente come un valore a cui non bisogna mai rinunciare. Così col passare degli anni si è notata la necessità di creare una nuova figura professionale molto qualificata quale espressione delle tradizioni del territorio a tavola. Nasce quindi l’Agrichef, espressione sia dell’impresa agricola che del territorio e del suo cibo, un connubio che dà valore alle produzioni e al lavoro imprenditoriale. L’Agrichef è un cuoco/cuoca di larga esperienza che svolge il suo lavoro nella cucina dell’Agriturismo, capace di trasformare le produzioni agricole aziendali, nel rispetto della stagionalità e dei saperi dei contadini, in piatti tipici locali i cui incredienti sono legati alla tutela della biodiversità. In parecchie Regioni, Veneto, Liguria ed altre, già da diversi anni si svolgono, direttamente in Agriturismi, corsi professionali organizzati dalla Coldiretti per far acquisire a tante persone capaci il prestigioso titolo. Come è noto questi corsi si svolgeranno anche in Sicilia. Vista la presenza sul territorio e l’importanza assunta nel tempo di tanti Agriturismi, considerato che l’Agrichef deve possedere conoscenze di come produrre i prodotti della terra e come trasformare questi in piatti semplici, di genuina ed eccellente qualità, si è pensato(proposta) di introdurre nei Professionali il corso di Agrichef anche con percorso misto Agro-Alberghiero. Questa specificità scolastica sicuramente sarebbe accolta dagli studenti con molto entusiasmo ed interesse, soprattutto da quei ragazzi, provenienti da aziende agrarie, che nei loro sogni hanno sempre pensato ad un bel Agriturismo. Un modo anche per incentivare l’offerta formativa Agro-Alberghiera-Turistica che di sicuro aumenterebbe l’occupazione giovanile in un settore in continua crescita, non solo in Italia ma anche in Europa.