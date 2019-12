Documentario alla memoria di Franco Libero Belgiorno

Modics - “Di là dall’ombra, dialogo con Franco Antonio Belgiorno”. Si tratta di un interessante documentario di Giovanni Modica Scala, nipote dello storico omonimo che sarà proiettato lunedì 30 dicembre, alle 21, al Cinema Aurora di Modica Alta.

«Un modicano illustre, Ciccio Belgiorno. Sconosciuto ai più, un uomo innamorato del suo luogo natìo. Un giovane anticonformista. Un fine intellettuale. In questo pregevole lavoro, Giovanni Modica Scala svela la vita in fìeri di un cantore ineguagliabile, di un appassionato lettore, collezionista delle traduzioni dell’Ulisse di Joyce e, come lui, poeta-viandante, mai in pace tra il desiderio del ritorno e la voglia di fuggire. Giovanni Modica Scala scomoda i preziosi archivi di famiglia e, tra filmati d’epoca e testimonianze, ne vivifica la condizione – così contemporanea – di emigrato che non riesce a pacificarsi con quel luogo mitico, quell’Atlantide – ancora misconosciuta – che cinge i suoi guardiani, le nostre esistenze…» (Emilio Cicciarella).